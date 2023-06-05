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Общество

Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом

Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом

Новости часа: прокуратура начала выяснять причины пожара в Оружейном переулке столицы

Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер сидр" после отравлений в РФ

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

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Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах

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Украинские военные выпустили более 650 снарядов по Белгородской области 5 июня

Автомобиль врезался в отбойник на Каширском шоссе

Новости часа: два человека отравились сидром в Удмуртии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом. Предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев. Это данные Рособрнадзора.

В Москве состояние воздуха улучшилось в 18 районах рядом с промобъектами. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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