Новости часа: система ПВО поразила воздушную цель над Белгородом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система ПВО сработала по воздушной цели над Белгородом. Предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев. Это данные Рособрнадзора.

В Москве состояние воздуха улучшилось в 18 районах рядом с промобъектами. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.