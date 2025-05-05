Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

Трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале. Четверо преступников открыли стрельбу, когда правоохранители пытались остановить их автомобиль. Стрелявшие попытались скрыться на патрульной машине. В настоящий момент в Махачкале действует план "Перехват".

Читу окутал дым из-за лесных пожаров. При этом огонь развернулся рядом с несколькими селами в Читинском районе. Тем временем в Хилокском районе вспыхнули еще пять лесных пожаров.

В Охотском море на Сахалине начался массовый нерест сельди. Вместе с рыбой берега заполнили и местные жители, которые собирают рыбу при помощи сачков. В управлении Росрыболовства напомнили о суточной норме вылова, которая составляет не более 50 штук на человека.