Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 15:15

Происшествия

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

Около 25 жильцов дома на улице Генерала Тюленева переедут в гостиницы после ЧП

Врачи борются за жизнь пострадавшего при ЧП в доме на улице Генерала Тюленева

Жители дома на улице Генерала Тюленева остаются в ПВР после ЧП

Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

Движение по ЦКАД ограничено из-за ДТП с фурой

Лидер националистической партии Симион набрал 41% голосов в выборах президента Румынии

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Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

После взрыва в доме на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

Трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале. Четверо преступников открыли стрельбу, когда правоохранители пытались остановить их автомобиль. Стрелявшие попытались скрыться на патрульной машине. В настоящий момент в Махачкале действует план "Перехват".

Читу окутал дым из-за лесных пожаров. При этом огонь развернулся рядом с несколькими селами в Читинском районе. Тем временем в Хилокском районе вспыхнули еще пять лесных пожаров.

В Охотском море на Сахалине начался массовый нерест сельди. Вместе с рыбой берега заполнили и местные жители, которые собирают рыбу при помощи сачков. В управлении Росрыболовства напомнили о суточной норме вылова, которая составляет не более 50 штук на человека.

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