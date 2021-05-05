Двоих подозреваемых по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" доставили в суд

Двоих подозреваемых по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" привезли в суд, им выберут меру пресечения. Это генеральный директор и управляющая отелем.

Пожар случился на юго-востоке столицы в ночь на вторник. Погибли два человека – 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Еще 14 человек попали в больницу, из них восемь детей. Они приехали на неофициальный слет кадетов из разных регионов России.

В департаменте образования сообщили, что это мероприятие в условиях пандемии было организованно незаконно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.