Два человека задержаны по делу о пожаре в столичной гостинице

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России

Два человека задержаны по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

"В порядке статьи 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения", – приводит ТАСС слова Ивановой.

Известно, что ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Накануне пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

