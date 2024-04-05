Вода затопила села и дачные поселки под Луховицами, Коломной, Зарайском и Волоколамском

Из-за аномального тепла в начале недели практически все сугробы растаяли, и вода затопила населенные пункты и дачные поселки под Луховицами, Коломной, Зарайском и Волоколамском. В связи с этим в Московской области объявили оранжевый уровень опасности.

Тем временем в подмосковных Химках под воду ушли улицы коттеджного поселка Маленькая Шотландия. Для борьбы с подтоплением туда стягивают дополнительные силы и технику. Ликвидацией последствий занимаются коммунальные службы и ресурсы МЧС.

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