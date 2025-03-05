Онлайн-магазин детской одежды принял деньги у москвичей и не отправил заказы

Сотни клиентов популярного онлайн-магазина детской одежды остались без вещей и перечисленных денег. Представители бренда, который рекламировали многие блогеры, принял заказы, взял оплату, но теперь не выходят на связь.

По словам покупателей, на протяжении нескольких дней магазин устраивал распродажи до 90%, а затем либо не отправил посылки, либо сделал это частично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.