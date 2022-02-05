На юго-западе Москвы столкнулись несколько автомобилей

Крупная авария произошла на юго-западе Москвы. Там столкнулись сразу три машины.

Как сообщают СМИ, в результате пострадали два человека. Инцидент произошел в проезде Карамзина, в районе дома 1. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.