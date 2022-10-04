Очевидцы показали кадры эвакуации из столичного ТЦ "Саларис"

В Москве эвакуировали торговый центр "Саларис". Об этом сообщили очевидцы. Людей по громкой связи попросили покинуть здание и отойти от него подальше без объяснения причин.

По словам администрации ТЦ, тревога была учебной. В данный момент магазины работают в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.