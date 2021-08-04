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Происшествия

12:30

Автоюрист осмотрел участок на Дмитровском шоссе, где сбили двух детей

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Автоюрист Дмитрий Золотов осмотрел участок на Дмитровском шоссе, на котором сбили двух детей. Он рассказал, что при организации дорожного движения нужно брать во внимание очень многие факторы.

"Например, здесь бизнес-центр, очень высокий трафик. Вот если мы посмотрим, люди ходят постоянно, вот они вышли и пошли. Вот здесь постоянно поток пешеходов. Это говорит о чем, здесь нужно, значит, делать людям пешеходный переход, либо переносить, дублировать его здесь, чтобы люди проходили", – сказал автоюрист

Он подчеркнул, что нужно обратить внимание на те инфраструктуры, которые находится именно в этой точке.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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