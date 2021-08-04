Автоюрист осмотрел участок на Дмитровском шоссе, где сбили двух детей

Автоюрист Дмитрий Золотов осмотрел участок на Дмитровском шоссе, на котором сбили двух детей. Он рассказал, что при организации дорожного движения нужно брать во внимание очень многие факторы.

"Например, здесь бизнес-центр, очень высокий трафик. Вот если мы посмотрим, люди ходят постоянно, вот они вышли и пошли. Вот здесь постоянно поток пешеходов. Это говорит о чем, здесь нужно, значит, делать людям пешеходный переход, либо переносить, дублировать его здесь, чтобы люди проходили", – сказал автоюрист

Он подчеркнул, что нужно обратить внимание на те инфраструктуры, которые находится именно в этой точке.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.