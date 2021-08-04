Очевидец рассказала о ДТП на Дмитровском шоссе, в котором пострадали дети

Очевидец Евгения Гонецкая рассказала о ДТП на Дмитровском шоссе, в котором пострадали дети.

"Здесь были 2 скорые. Мы уже увидели из окна офиса. То есть мы понимали, что что-то происходит в скорой", – сказала девушка.

Она отметила, что на этом участке люди постоянно перебегают дорогу – идут из офиса в ТЦ, часто используют стоянку.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.