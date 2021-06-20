Под Уфой загорелся крупный мусорный полигон

Второй раз за месяц под Уфой горит крупный мусорный полигон. Пламя тушат семь машин. Огонь локализован, но очаг продолжают заливать.

Первыми дым над свалкой заметили местные жители. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.