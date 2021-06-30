В Москве контролер подралась с мужчиной из-за неоплаченного проезда в автобусе

Конфликт в автобусе с потасовкой сняли на видео жители столицы. Как рассказывают пассажиры, в салон зашла семейная пара с двумя маленькими детьми. Мужчина сразу заплатил за проезд, а женщина была занята ребенком. На следующей остановке зашли контролеры и обвинили мать в безбилетном проезде.

Более того, одна из проверяющих выхватила у пассажирки банковскую карту из рук и не выпускала из салона. Это и вызвало агрессию у мужчины, в ход пошли кулаки и нецензурная лексика. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.