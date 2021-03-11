Гейзеры появились на юге Москвы

Долина гейзеров появилась на юге Москвы. Видео с густым паром прислали телезрители Москвы 24. На кадрах видно, что он поднимается выше 16-го этажа.

Очевидцы насчитали семь источников пара. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

