Сбивший детей на Дмитровском шоссе водитель прокомментировал ситуацию

Водитель, сбивший двух детей на Дмитровском шоссе, рассказал, что ехал со скоростью 45 километров в час. Он уточнил, что после самой аварии дети оставались в сознании.

"Ребят, сейчас главное здоровье ребенка. Сейчас посмотрим, как дальше будет", – сказал мужчина.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.