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04 июля, 15:15

Происшествия

Во Внуково задержали россиянина с золотой цепью в 3 миллиона рублей

Во Внуково задержали россиянина с золотой цепью в 3 миллиона рублей

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Во Внуково таможенные инспекторы задержали россиянина, который пытался провести через границу золотую цепь стоимостью около 3 миллионов рублей. Мужчина прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов с украшением весом 400 граммов на шее, но не стал декларировать его на таможне.

По словам 46-летнего пассажира, цепь предназначалась для личного пользования. Однако сотрудники таможни сочли объяснение несостоятельным, изъяли цепь и возбудили уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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