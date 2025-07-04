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04 июля, 15:15

Происшествия

Норовирус выявлен у пассажиров теплохода "Николай Карамзин"

Норовирус выявлен у пассажиров теплохода "Николай Карамзин"

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У пассажиров теплохода "Николай Карамзин" выявили норовирусную инфекцию. Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о 37 заболевших. Все они изолированы в отдельных каютах и получают медицинскую помощь.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки были зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. К работе на борту допустили сотрудников пищеблока с кишечной инфекцией. Также не соблюдались предписания по приему и хранению продуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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