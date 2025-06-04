Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

Подрывы железных дорог в Брянской и Курской областях были направлены на срыв переговоров в Стамбуле, заявил Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Вместе с тем президент поручил сосредоточиться на помощи пострадавшим.

В Москве в дневные часы с 7 по 10 июня столбики термометров могут превышать отметку 30 градусов. Синоптики напомнили горожанам, что в такую погоду нужно себя беречь.

Первый детский сад, построенный по модульной технологии, открыли в Измайлове. Здание на 300 мест собрали из более 100 готовых блоков. Теперь в учреждении смогут разместиться 12 групп детей. Помимо прочего, в детсаду обустроили залы-трансформеры, которые смогут превращаться в просторные спальни или игровую.