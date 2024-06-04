Эксперт прокомментировал информацию о задержании блогера Алены Полынь

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев прокомментировал ситуацию с задержанием главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (Алены Полынь). Она проводила онлайн-марафоны и вела курсы магии, продвигала в своем телеграм-канале ритуалы от разных болезней и торговала оберегами.

Известно, что женщину подозревают в мошенничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

