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04 июня, 19:30

Происшествия

Эксперт прокомментировал информацию о задержании блогера Алены Полынь

Эксперт прокомментировал информацию о задержании блогера Алены Полынь

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Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев прокомментировал ситуацию с задержанием главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (Алены Полынь). Она проводила онлайн-марафоны и вела курсы магии, продвигала в своем телеграм-канале ритуалы от разных болезней и торговала оберегами.

Известно, что женщину подозревают в мошенничестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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