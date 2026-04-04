Новости мира: на французском острове Реюньон снова активизировался вулкан

На французском острове Реюньон снова активизировался вулкан. Извержение началось внезапно: потоки лавы уже устремились по склонам, заливая окрестные территории. Несмотря на впечатляющее зрелище, угрозы для населённых пунктов на данный момент нет. Тем не менее туристов и местных жителей призывают соблюдать меры безопасности и не приближаться к опасной зоне.

В небе над Белфастом воссоздали силуэт "Титаника". Почти тысяча дронов образовали светящуюся копию легендарного лайнера. Это шоу посвящено годовщине первого и последнего рейса корабля, который состоялся более 100 лет назад.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство высказываниями американского лидера Дональда Трампа в адрес его супруги. Как пишет York Times, президент США иронично заявил, что Брижит Макрон "строго обращается" с мужем, добавив, что тот "все еще восстанавливается после удара в челюсть". В ответ Макрон назвал эти слова "неизящными" и отказался серьезно их комментировать.