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Новости

Новости

03 декабря, 10:00

Происшествия

Новости мира: число погибших из-за штормового циклона "Фенгал" достигло 20 человек

Новости мира: число погибших из-за штормового циклона "Фенгал" достигло 20 человек

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Число погибших из-за штормового циклона "Фенгал" достигло 20 человек. Ливни накрыли Шри-Ланку и южные штаты Индии в конце прошлой недели и привели к мощнейшим наводнениям. Стихия парализовала работу транспорта, затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта Ченнай.

От непогоды также пострадала и одна из провинций Канады – там прошли сильные снегопады. В районе Онтарио высота сугробов достигла 140 сантиметров. Дороги заблокированы, многие автомобили застряли, и передвигаться по улицам возможно только на снегоходах. Свыше 30 тысяч домов остались без электричества, в связи с чем власти объявили чрезвычайное положение.

Помимо этого, два огромных астероида приближаются к Земле. Один из них больше 400 метров. Его размер уже сравнили с нью-йоркским небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг. Размер второго астероида составил 387 метров. В НАСА космические тела назвали потенциально опасными, но многие ученые уверены, что для переживания поводов нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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