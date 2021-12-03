На одном из Канарских островов уже три месяца извергается вулкан

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, уже почти три месяца извергается вулкан. Все это сопровождается землетрясениями.

По словам вулканологов, на поверхность выходят отложения, которые находились на дне моря еще задолго до образования Пальмы. С острова были эвакуированы около 7 тысяч жителей. Разрушено около 2 тысяч домохозяйств. Свыше 400 гектаров территории покрыто лавой. Это третье за столетие извержение вулкана на острове в Атлантическом океане. Предыдущее произошло в 1971 году.

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