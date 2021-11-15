В ГБУ "Ритуал" назвали среднюю цену похорон в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Средний чек на похороны в Москве составляет около 135 тысяч рублей. Об этом РБК рассказал глава ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Он отметил, что в столице люди не стремятся экономить на погребениях.

"Порядка 100–110 тысяч рублей собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей", – уточнил он.

По словам главы похоронной службы, если обращаться к теневым агентам, то стоимость захоронения или кремации может вырасти в десятки раз.

"Какая-нибудь лента с гравировкой стоит 100 рублей, а у теневиков – 1,5 тысячи рублей", – подчеркнул он.

При этом в ГБУ отметили, что средний чек на похороны в Москве вырос незначительно.

"Я бы сказал, что стоимость ритуальной атрибутики скорректировалась незначительно, в первую очередь за счет динамики цен на используемые при изготовлении материалы – древесину и металл", – объяснил Екимов.

Он выразил мнение, что нагрузка на похоронную сферу увеличивается в соответствии с волнами коронавируса. По сравнению с допандемийными временами количество захоронений в Москве выросло на 25–30%.

По его словам, пики количества погребений в столице пришлись на май и ноябрь 2020 года, а также на лето 2021-го.

"Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются естественно объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг", – подчеркнул Екимов.

Он отметил, что выдержать возросшие нагрузки "Ритуалу" позволил статус госучреждения и модернизация производственных мощностей.

"На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно", – добавил глава организации.

В первую очередь нагрузка легла на крематории. В некоторые периоды 2020–2021 годов доля кремации составляла более 70% от общего объема погребений.

При этом сейчас цифры по количеству погребений уже ближе к демографически адекватным и скорее характерны для периодов между волнами, убежден Екимов. Он подчеркнул, что за время пандемии в Москве не было очередей ни на захоронения, ни на кремации.

В сентябре текущего года похоронная служба ГБУ "Ритуал" осуществила 7 810 погребений, а с января по сентябрь – 85,5 тысячи.

По состоянию на 14 ноября в Москве за сутки скончались 95 заболевших коронавирусом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 90% избыточной смертности в России приходится на смерти от COVID-19. По ее словам, это серьезным образом влияет на демографическую ситуацию в стране.

