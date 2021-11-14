Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:02

В Москве выявили 3 734 новых случая коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выявили 3 734 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 085 пациентам, скончались 95 заболевших. Еще 740 человек находятся на ИВЛ.

За 24 часа выздоровели 6 473 пациента. За все время пандемии COVID-19 переболели 1 681 439 жителей столицы.

Во всей России между тем за это же время подтвердили 38 823 новых случая коронавируса. По количеству заболевших лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург – 3 144 случая, и Московская область – 2 955. Выздоровел 29 821 пациент, скончалось – 1 219.

С начала пандемии коронавирусом в Российской Федерации переболели 7 784 585 человек, а всего было зарегистрировано 9 070 674 случаев COVID-19.

В Москве выявили 3 734 новых случая коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать