В Москве выявили 3 734 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выявили 3 734 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 085 пациентам, скончались 95 заболевших. Еще 740 человек находятся на ИВЛ.

За 24 часа выздоровели 6 473 пациента. За все время пандемии COVID-19 переболели 1 681 439 жителей столицы.

Во всей России между тем за это же время подтвердили 38 823 новых случая коронавируса. По количеству заболевших лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург – 3 144 случая, и Московская область – 2 955. Выздоровел 29 821 пациент, скончалось – 1 219.

С начала пандемии коронавирусом в Российской Федерации переболели 7 784 585 человек, а всего было зарегистрировано 9 070 674 случаев COVID-19.

