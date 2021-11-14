В России выявили 38 823 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 38 823 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Выявлено активно 3 060 (7,9%) эпизода без клинических проявлений, как сообщают в Оперштабе.

В Москве зафиксировали 3 734 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 144, в Московской области – 2 955, в Самарской области – 1 792, в Республике Крым – 851.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Калмыкия и Москве – 0,12 и 0,2 процента соответственно.

За последние сутки в РФ подтверждено 1 219 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период наблюдений по России умерло 255 386 человек.

Также за прошедшие 24 часа выписан по выздоровлении 29 821 пациент. Всего коронавирусом в Российской Федерации переболели 7 784 585 человек.

В России на уходящей неделе был зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID-19 "Арепливир". Его производство планируют начать в декабре 2021 года.