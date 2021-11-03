Эксперты предсказали рост спроса на кремацию в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве стали чаще отказываться от традиционного захоронения, а через несколько лет РФ по количеству кремаций приблизится к европейскому уровню, заявил президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.
Он отметил, что в Европе уровень кремации составляет 85%, в Москве – 76%, в Санкт-Петербурге – 71%, а в других городах России – 50%.
"Пандемия показала неготовность крематориев к повышенным нагрузкам, иногда ожидание очереди на кремацию достигает нескольких недель", – приводит слова Сулоева News.ru.
Он также рассказал, что в РФ самая низкая обеспеченность крематориями. В стране на 5 миллионов человек приходится одно учреждение, в то время как в Европе и США – 400 000 и 150 000 человек на крематорий соответственно.
Ранее сообщалось, что во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации. По информации главы оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артема Екимова, обычно происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. С начала распространения коронавируса, по его словам, число кремаций выросло на 38%.
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