В СК завели дело против руководства "Московского тренингового центра"

15:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В отношении трех руководителей "Московского тренингового центра" завели дело по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.
В материале уточняется, что в центре применяли опасную для психики методику "Лайфспринг", которая представляет собой трехуровневый психологический тренинг. В результате одна из выпускниц центра покончила с собой в 2015 году.
По данным следствия, центр начал работать в столице в 2000-х под руководством психолога Романа Тихонова, его жены и ее дочери.
В отношении трех руководителей центра возбудили уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства", "Создание посягающей на личность и права граждан НКО", "Незаконное предпринимательство", "Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг".
Ранее сообщалось, что у администраторов и активных участников центра проводятся обыски по 11 адресам. При этом трое руководителей организации находятся в розыске.
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