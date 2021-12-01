В СК завели дело против руководства "Московского тренингового центра"

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В отношении трех руководителей "Московского тренингового центра" завели дело по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.

В материале уточняется, что в центре применяли опасную для психики методику "Лайфспринг", которая представляет собой трехуровневый психологический тренинг. В результате одна из выпускниц центра покончила с собой в 2015 году.

По данным следствия, центр начал работать в столице в 2000-х под руководством психолога Романа Тихонова, его жены и ее дочери.

В отношении трех руководителей центра возбудили уголовное дело по статьям "Доведение до самоубийства", "Создание посягающей на личность и права граждан НКО", "Незаконное предпринимательство", "Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг".

Ранее сообщалось, что у администраторов и активных участников центра проводятся обыски по 11 адресам. При этом трое руководителей организации находятся в розыске.

