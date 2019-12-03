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03 декабря 2019, 12:15

Происшествия

СК считает, что действия командира экипажа Superjet привели к трагедии

СК считает, что действия командира экипажа Superjet привели к трагедии

Суд заочно арестовал еще одного участника несанкционированной акции 27 июля

Двое сестер Хачатурян при убийстве отца могли осознавать свои действия – СК

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Семьи погибших во время крушения Superjet считают несправедливым обвинения командиру экипажа. И не будут требовать от него компенсации. Об этом заявил их адвокат.

Обвиняемым Дениса Евдокимова по итогам расследования признал Следственный комитет. Согласно выводам, он неправильно управлял лайнером при посадке. В результате самолет ударился о полосу и вспыхнул. Евдокимов находится под подпиской о невыезде, свою вину он не признает.

Катастрофа Superjet произошла в Шереметьево 5 мая. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса вернулся, и во время аварийной посадки загорелся. Погиб 41 человек, 10 пострадали. Максимальное наказание по статье обвинения предполагает семь лет лишения свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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