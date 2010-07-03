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Происшествия

07:19

Установлены личности всех погибших в ДТП в Забайкалье

происшествия ДТП

Фото: AP Photo/ТАСС

Личности всех 19 погибших в аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По словам главы Сретенского района Алексея Закурдаева, последней опознали девушку 2002 года рождения. Он добавил, что 17 погибших являются жителями Сретенского района.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Бурденко согласовали план лечения пострадавших при ДТП с автобусом в Забайкалье.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, был задержан. В офисе и по месту жительства 30-летнего мужчины проведены обыски. Также обыски прошли в региональном управлении ГИБДД УМВД и региональном управлении Государственного автодорожного надзора.

Четверо раненых при падении автобуса в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

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