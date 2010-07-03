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15 мая, 17:00

Родные погибшего при ЧП в Шереметьеве требуют наказать сотрудников аэропорта

происшествия

15 мая, 17:00

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Фото: ТАСС/Zuma

Родственники одного из погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве попросили завести уголовное дело на сотрудников аэропорта. По их мнению, те частично виноваты в последствиях ЧП, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Он пояснил, что до аварийной посадки службы воздушной гавани должны были создать условия для оперативной эвакуации и оказания помощи всем пострадавшим. Речь идет о пожарных машинах, каретах скорой помощи, подготовке взлетной полосы.

"В итоге где-то люди разбегались, самостоятельно добирались до терминала аэропорта, некоторые оставались на летном поле, сидели на газоне и наблюдали, как погибают люди... Должны быть наказаны те, кто не среагировал, не выполнил авиационные правила, не обеспечил взлетную полосу пеной", – цитирует защитника РИА Новости.

В то же время он отметил, что с гражданским иском в российский суд он и его подзащитные обращаться не намерены. "Зачем? Только если травмировать людей, ведь доказывать придется, на сколько рублей страдали они и родственники, на 10 или 20. Это стресс", – считает юрист.

По его словам, он и его коллеги 20 лет занимаются такими делами и "понимают, чем все заканчивается".

"Ситуация становится все хуже, первый полный отказ в удовлетворении иска недавно случился по сочинской катастрофе (крушение Ту-154 Минобороны в декабре 2016 года. – Прим. ред.)... Сейчас все становится хуже, закрываются от публики суды, засекречиваются", – подчеркнул представитель защиты.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, он загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в воздушное судно ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе.

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Сюжет: Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево

происшествия

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