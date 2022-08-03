Местонахождение двух человек при пожаре на складе Ozon не установлено – Воробьев

Местонахождение двух человек, которые работали на загоревшемся складе Ozon на Новой Риге, пока не установлено. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 11 человек, из которых двоих госпитализировали. Площадь пожара уже достигла 50 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 100 тысяч квадратных метров.

