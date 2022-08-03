Кровля подмосковного склада Ozоn обрушилась из-за пожара

Загорелся склад Ozon в Подмосковье. На месте ждут прибытия двух вертолетов МЧС, они будут помогать в тушении.

Площадь пожара – 35 тысяч квадратов. Обрушилась кровля. В МЧС заявили, что тушение осложнила конструкция здания. Потоки воздуха внутри раздули огонь, поэтому площадь так быстро выросла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.