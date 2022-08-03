Пожар на складе Ozon в Истре сняли с коптера

Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 11 человек, из которых двоих госпитализировали. Площадь пожара уже достигла 55 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 75 тысяч квадратных метров.

Видео: Агентство "Москва"

