Пожару на складе Ozon присвоили третий ранг сложности

Под Истрой загорелся склад Ozon на площади 35 тысяч квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего, сообщили в администрации Истры.

Число пострадавших увеличилось до 11 человек, рассказали в МЧС. Правительство Москвы направило к месту ЧП два вертолета, чтобы помочь в тушении. Они могут сбрасывать до пяти тонн специальной жидкости. По словам спасателей, тушение идет сложно из-за конструктивных особенностей здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.