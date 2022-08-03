Новости последнего часа: 11 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Истре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили, что 11 человек пострадали в результате пожара на складе Ozon в Истре. При этом двух пострадавших доставили в больницу.

Возвращение к обязательной вакцинации от COVID-19 пока не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Собянин заявил о запуске движения по двум главным путям на центральном участке МЦД-2.

