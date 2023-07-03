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Происшествия

Момент смертельной аварии на Волгоградском проспекте в Москве попал на видео

Момент смертельной аварии на Волгоградском проспекте в Москве попал на видео

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Прокуратура опубликовала в Сети видео момента аварии на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. На кадрах видно, как водитель большегруза не останавливается перед стоящими машинами. В итоге легковой Hyundai раздавило, а водитель погиб на месте. Кроме того, повреждены еще два автомобиля.

За рулем грузовика был водитель 1994 года рождения. В данный момент на месте работают оперативные службы города. Расследование контролирует прокуратура. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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