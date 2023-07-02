В Краснодаре ищут спасшую мальчика бездомную собаку, чтобы подарить ей дом

Фото: телеграм-канал "Краснодар | Телетайп"

Собака спасла мальчика, который потерял сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры разыскивают животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом, рассказала РИА Новости одна из организаторов поиска, волонтер Яна Мальцева.

Она уточнила, животное на протяжении четырех лет проживало на территории базы по улице Тепличная в Краснодаре.

Ранним утром 17 июня 12-летний мальчик потерял сознание и упал на дорогу. Собака, увидев его, громко залаяла, чем разбудила женщину в доме напротив. Та вызвала ребенку скорую помощь. Мальчик был госпитализирован, рассказала Мальцева.

Когда девушка узнала об этой истории, то решила помочь найти собаке дом и хозяина. Но спустя несколько дней животное исчезло. Теперь его разыскивают волонтеры и директор базы, за данные о местонахождении собаки он предлагает денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пес спас жизнь своей хозяйке. Он почувствовал, когда ей стало плохо, и разбудил лаем. В итоге девушка позвонила маме. Вскоре на место прибыли медики.