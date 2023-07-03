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13:47

Происшествия

Момент смертельной аварии на Волгоградском проспекте в Москве попал на видео

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Сети появилась видеозапись ДТП с участием трех автомобилей на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентской. Ее опубликовали в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По предварительной информации прокуратуры, грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 года рождения совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai на светофоре. Последний, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП погиб 51-летний водитель легкового автомобиля. Прокуратура Юго-Восточного административного округа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе М-5 "Урал" в районе 68-го километра столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате происшествия погиб водитель легковой машины.

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