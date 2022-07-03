Пожар в одной из башен в "Москва-Сити" произошел на 55-м этаже

Возгорание в одной из башен в "Москва-Сити" произошло в Capital Towers на 55-м этаже. Всего в здании 66 этажей.

На кадрах, которые прислали нам зрители, видно, что с верхних этажей и кровли идет черный дым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.