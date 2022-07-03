Губернатор Белгородской области сообщил о трех погибших в результате ЧП

В Белгороде ночью 3 июля была слышна серия громких звуков. В результате ЧП три человека погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также четыре человека пострадали, двое доставлены в больницу, в том числе ребенок. Повреждено 11 многоквартирных домов и еще почти 40 частных. Пять из них разрушены полностью.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработал комплекс ПВО.

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