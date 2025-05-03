Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 13:30

Происшествия

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

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Остров Бали частично остался без света – не работают светофоры, встали дороги, в темноте остались дома, магазины и кафе. Причина – повреждение подводного кабеля. По предварительным оценкам, на восстановление энергоснабжения уйдет до 36 часов.

На юго-востоке Китая открылся экстремальный туристический маршрут. Поезд движется вдоль обрыва на высоте около тысячи метров. Часть пути проходит буквально "сквозь облака" – особенно впечатляюще это выглядит в туманные дни. Весь маршрут занимает около часа и создан для неспешного созерцания пейзажей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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