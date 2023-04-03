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03 апреля, 23:15

Происшествия

Подозреваемой по делу о теракте Треповой изберут меру пресечения в Москве

Подозреваемой по делу о теракте Треповой изберут меру пресечения в Москве

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Подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, следствие будет просить об аресте фигурантки. Взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский и более 30 человек были ранены, квалифицировали как теракт. Владимир Путин уже наградил военкора орденом Мужества посмертно.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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