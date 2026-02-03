Новости регионов: у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге провели обыски

Следователи провели обыски у обвиняемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге. На его ноутбуке, телефоне и флеш-картах нашли детскую порнографию. По данным следствия, ребенок сел в машину подозреваемого на парковке гипермаркета и пропал. Позднее его тело обнаружили в водоеме в Ленинградской области. Дело взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В Уфе девятиклассник принес в гимназию нож и детский пистолет с пластиковыми пулями. Подросток несколько раз выстрелил в учителя, 3 одноклассников и взорвал петарду. По последним данным, пострадавших нет. Молодой человек задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности по сообщению о стрельбе.

Прорыв трубы на парковке нового жилого комплекса произошел в Хабаровске. Технические этажи со складскими помещениями, кладовками и паркинг оказались затоплены. Сила напора воды была настолько велика, что металлические двери технического помещения выбило. Прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией, для установления обстоятельств на место выехали представители надзорного ведомства.

