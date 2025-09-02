Новости мира: робот-боксер в Китае напал на водителя мопеда

В Китае робот-боксер напал на водителя мопеда. Молодой человек предпочёл отойти и не драться машиной. В итоге робот атаковал сам транспорт.

Во Франции затопило Марсель и его окрестности. Вода там повредила тысячи жилых домов: во многих залило подвалы и фундамент, однако сделать ремонт городские власти пока не могут из-за нехватки финансов. Местные жители активно жалуются на ситуацию в соцсетях.

В Индонезии водители такси провели необычное шествие. Это была акция примирения митингующих и полиции после массовых протестов. Все началось с демонстраций против надбавок парламентариям. Во время этих акций погиб 21-летний водитель такси, которого задавила полицейская машина. Этот случай резко увеличил гнев демонстрантов. В итоге президент Индонезии частично согласился с их требованиями.

