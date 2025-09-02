Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

Виктория Боня показала кадры с Пика Победы, где почти три недели из-за сломанной ноги находится альпинистка Наталья Наговицина. По словам телеведущей, кадры с дрона показали, что в палатке альпинистки нет никаких признаков жизни.

Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня. Ее пытались спасти другие альпинисты, однако из-за сложных погодных условий сделать этого не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.