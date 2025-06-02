Новости регионов: в Петербурге ликвидировали узел связи телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников, действовавших из-за рубежа. Как сообщили в МВД, задержаны двое жителей Ставропольского края, которые за 150 тысяч рублей в месяц обслуживали оборудование кол-центра в съемной квартире. Общий ущерб – более 15 миллионов рублей.

В Дагестане местные жители помогли выбраться медведю, который застрял в частном дворе. Животное пыталось выбраться самостоятельно, но не могло преодолеть бетонное ограждение. Люди подсунули ему лестницу, и смекалистый хищник успешно ей воспользовался, после чего убежал из деревни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.