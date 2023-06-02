В Тюменской области задержали пенсионерку, которая перевозила наркотики в карасях

В Тюменской области задержали 70-летнюю пенсионерку, которая пыталась провезти наркотики. Она ехала в машине, в которой нашли картонную коробку с пакетами рыбы. В карасях были спрятаны цилиндрические свертки со спайсом.

Всего у женщины нашли 800 граммов запрещенного вещества. Пенсионерка призналась, что купила наркотики в Екатеринбурге и собиралась продать их в Тюмени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.