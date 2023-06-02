Пожар на площади 8 тыс "квадратов" произошел в лесопилке в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На лесоперерабатывающем предприятии в Красноярском крае вспыхнул пожар на площади 8 тысяч "квадратов". К ликвидации огня привлекли 63 спасателей и 18 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, сообщает сайт МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 10:32 (08:32 по московскому времени). Пожар вспыхнул на лесоперерабатывающем предприятии в населенном пункте Тасеево. Там воспламенились отходы лесопиления.

По данным ведомства, уже сброшена 21 тонна огнетушащей жидкости. Кроме того, в ликвидации пламени помогают добровольные пожарные. Специалисты разошлись на четыре боевых участка. Два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны – на защиту готовой продукции завода. Для защиты населенного пункта были организованы противопожарные разрывы.

Ранее возгорание произошло в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировали. Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств инцидента в здании ТЦ.