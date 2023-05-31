В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр

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Пожар вспыхнул в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Информация о возгорании на Парковской улице, 15, поступила в 08:48. Пожар площадью 80 квадратных метров происходит на втором этаже.

Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании ТЦ. Информации о пострадавших не поступало.