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09:41

Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар вспыхнул в торговом центре "Феникс" в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Информация о возгорании на Парковской улице, 15, поступила в 08:48. Пожар площадью 80 квадратных метров происходит на втором этаже.

Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании ТЦ. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: телеграм-канал "Подъем"

30 мая МЧС России по Московской области сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал.

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