09:41Происшествия
В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр
Информация о возгорании на Парковской улице, 15, поступила в 08:48. Пожар площадью 80 квадратных метров происходит на втором этаже.
Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании ТЦ. Информации о пострадавших не поступало.сообщило, что в селе Осташово на Рузском шоссе в Волоколамском городском округе произошло возгорание пластика на первом этаже двухэтажного склада на площади одной тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал.
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