В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату

В Москве совершенно случайно в руки полиции попался автоблогер Гоша Ерохин. Его остановил патруль ДПС, который выяснил, что молодой человек не только известная в соцсетях личность с сотнями подписчиков, но и уклонист.

Ерохин был пассажиром машины, которую остановили за неправильную тонировку. Как только установили его личность, тут же передали сотрудникам военкомата.

На водителя авто составили протокол за тонировку. А Ерохин уже успел поделиться с подписчиками последними новостями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.