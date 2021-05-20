Прокурор запросил 19,5 и 18,5 года тюрьмы фигурантам дела о перестрелке в "Москва-Сити"

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Сторона гособвинения потребовала приговорить фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити" в ноябре 2017 года Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 и 18,5 года заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

"Сторона обвинения просила <...> назначить Исмаилову наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в миллион рублей", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она уточнила, что для Хамидова прокурор запросил 18,5 года колонии строгого режима аналогичным штрафом.

14 мая 2021 года присяжные признали виновными Исмаилова и Хамидова в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.